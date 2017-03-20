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ЄБРР дасть Україні гроші на офіс фінансових реформ

ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи
Акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору
ЄБРР дасть Україні гроші на офіс фінансових реформ Фото: 24tv.ua

"Останнім часом ми бачимо інтенсивну співпрацю між ЄБРР та НБУ у сфері реформування фінансового сектору. Консультанти та спеціалісти ЄБРР допомагали готувати комплексну програму реформ та допомагають працювати над її реалізацією. Ми бачимо готовність української сторони до продовження реалізації проектів реформи фінсектора", - наголосив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За його словами, ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи.

"Аналогічні офіси вже були створені та успішно функціонують в деяких міністерствах", - додав він.

Основними напрямками роботи зовнішнього проектного офісу стануть проекти у таких сферах, як, стратегічне планування в рамках трансформації регуляторів фінсектору. відновлення кредитування, впровадження ефективних механізмів захисту прав кредиторів та роботи з проблемними активами, розвиток ринку FinTech.

Зовнішній проектний офіс працюватиме рік з можливістю продовження у разі досягнення запланованих завдань та ефективності команди.

Нагадаємо, МВФ переніс розгляд траншу Україні через блокаду Донбасу. Як стало відомо, Рада директорів МВФ перенесла на короткий строк запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України.

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20 03 2017 20:19
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