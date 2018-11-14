ЄБРР назвав головні загрози українській економіці
ЄБРР підкреслює позитивність, але "помірність" показників зростання української економіки, яке скло в минулому році 2,5%, а в 2018 році, ймовірно, досягне 3,5%, йдеться в щорічному аналізі Банку, інформує видання Голос Америки.
Банк побоюється, що через вибори 2019 року, умови для потрібних Україні структурних реформ будуть гіршими, тому з огляду також на інші чинники, зростання економіки за прогнозами буде на рівні лише 3%.
ЄБРР зазначає, що українці стали отримувати більшу зарплату, а внутрішнє споживання, яке підвищилося на 8,4%, додало економічного зростання.
При цьому Банк зазначає, що багато українців працездатного віку все більше виїжджають за кордон і це створює проблеми на ринку праці в Україні та уповільнює зростання обсягів промислового виробництва. Емігранти при цьому підтримують українську економіку, переказуючи гроші додому. Згідно з наведеними даними Національного банку, заробітчани в 2017 році надіслали додому близько $9,3 млрд. Значення цієї суми підкреслено тим, що це становило 8,3% усього ВВП країни за минулий рік.
Найважливішими завданнями для України на 2019 рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і зокрема залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат за запозиченнями, що припадають на 2018-2020 роки, впровадження нових прийнятих законів щодо енергетики, і просування в реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації.
Документ називає важливим нещодавнє схвалення у Верховній Раді таких істотних рішень, як створення антикорупційного суду, затвердження законів про приватизацію, валютні операції, про керування державними банками і захист прав кредиторів.
Але нові закони ще не приносять результатів, вказано в звіті банку, який в цілому інвестував в Україну більше €12,5 млрд.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ на 23,5%.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.
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