ЄС накладе рекордний штраф на Google перед візитом Юнкера до Трампа
Рішення Єврокомісії, відкладене на тиждень через візит президента США Дональда Трампа на саміт НАТО в Брюсселі, очікується в середу, повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".
Трохи більше року тому Єврокомісія оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.
Рішення щодо Android є найважливішим з тріо антимонопольних справ проти Google. В Єврокомісії вважають несправедливим, що компанія може рекламувати свої оголошення в нових програмах для смартфонів більше, ніж будь-який інший конкурент.
Високі виплати розробникам додатків в поєднанні з вкоріненими відносинами з мільйонами рекламодавців перетворили Google в основне джерело доходу для багатьох додатків. Його Play Store налічує понад 90% додатків, що завантажуються на пристрої Android в Європі.
Штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.
Нагадаємо, минулого року Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.
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