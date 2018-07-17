ЄС накладе рекордний штраф на Google перед візитом Юнкера до Трампа

Європейська комісія на цьому тижні оголосить рішення про рекордний штраф для американської корпорації Google в антимонопольній справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Рішення Єврокомісії, відкладене на тиждень через візит президента США Дональда Трампа на саміт НАТО в Брюсселі, очікується в середу, повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Трохи більше року тому Єврокомісія оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.

Рішення щодо Android є найважливішим з тріо антимонопольних справ проти Google. В Єврокомісії вважають несправедливим, що компанія може рекламувати свої оголошення в нових програмах для смартфонів більше, ніж будь-який інший конкурент.

Високі виплати розробникам додатків в поєднанні з вкоріненими відносинами з мільйонами рекламодавців перетворили Google в основне джерело доходу для багатьох додатків. Його Play Store налічує понад 90% додатків, що завантажуються на пристрої Android в Європі.

Штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.

Нагадаємо, минулого року Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.