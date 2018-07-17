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ЄС накладе рекордний штраф на Google перед візитом Юнкера до Трампа

Новий штраф ЄС, ймовірно, перевищить минулорічний через більш широке охоплення справи Android
Європейська комісія на цьому тижні оголосить рішення про рекордний штраф для американської корпорації Google в антимонопольній справі, пов'язаній з операційною системою Android.
ЄС накладе рекордний штраф на Google перед візитом Юнкера до Трампа Фото: FRANCOIS LENOIR

Рішення Єврокомісії, відкладене на тиждень через візит президента США Дональда Трампа на саміт НАТО в Брюсселі, очікується в середу, повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Трохи більше року тому Єврокомісія оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.

Рішення щодо Android є найважливішим з тріо антимонопольних справ проти Google. В Єврокомісії вважають несправедливим, що компанія може рекламувати свої оголошення в нових програмах для смартфонів більше, ніж будь-який інший конкурент.

Високі виплати розробникам додатків в поєднанні з вкоріненими відносинами з мільйонами рекламодавців перетворили Google в основне джерело доходу для багатьох додатків. Його Play Store налічує понад 90% додатків, що завантажуються на пристрої Android в Європі.

Штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.

Нагадаємо, минулого року Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.

 
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17 07 2018 12:22
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