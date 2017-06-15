ЄС не планує вводити нові санкції проти Росії, - МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем заявила, що питання про введення нових санкцій проти Росії відсутне на порядку денному Європейського Союзу.

"Я думаю, що ми будемо дотримуватися того режиму санкцій, який ми вже ввели. Я не думаю, що реалістично вірити в те, що ми в короткостроковій перспективі побачимо готовність всіх країн-членів посилювати (санкції - Ред.)", - заявила Маргот Вальстрем на спільній прес-конференції з главами МЗС України Павлом Клімкіним і Литви Лінасом Лінкявічюсом в Адміністрації президента України, повідомляє УНІАН.

У свою чергу, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс додав, що раніше ЄС мав дуже хорошу практику поєднання санкційної політики з попередньою американською адміністрацією.

"І я сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж ключі. Я дійсно вітаю заяву держсекретаря Рекса Тіллерсона, тому я переконаний, що ми отримаємо цей конструктивний підхід також і в майбутньому", - підкреслив Лінкявічюс.

У середу, 14 червня, Сенат США схвалив Закон про протидію російському впливу в Європі і Євразії від 2017 року, який посилює та вводить нові обмеження, націлені на російських чиновників та бізнес.

Окрім того, рішення ускладнює процедуру зняття санкцій для президента США.

Раніше повідомляли що, глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу ухвалять політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії на саміті 22-23 червня у Брюсселі.