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ЄС показав відеоінструкцію із розпізнавання кремлівських "тролів", - ВІДЕО

Користувачам пропонують зробити чотири дії
Представництво Європейського Союзу в Україні опублікувало відеоінструкцію з розпізнавання прокремлівських провокаторів у соціальних мережах і на популярних форумах.
ЄС показав відеоінструкцію із розпізнавання кремлівських "тролів", - ВІДЕО Ілюстрація: kvadratnyvatnik

Відео розміщено на сторінці представництва ЄС у Facebook.

Користувачам пропонують зробити чотири дії. Першою з них є ідентифікація "троля". Провокатори "пишуть коментарі довші, ніж чотири рядки, ставлять коментарі, які не стосуються контексту початкового повідомлення, поводяться агресивно і вороже, а також роблять помилки в тексті".

Після ідентифікації, "тролів" пропонують вивчити, відзначити, а потім - ігнорувати.

Нагадаємо, що восени "фабрику тролів" у Петербурзі закидали "коктейлями Молотова".
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13 01 2017 18:32
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