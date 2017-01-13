CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставництво Європейського Союзу в Україні опублікувало відеоінструкцію з розпізнавання прокремлівських провокаторів у соціальних мережах і на популярних форумах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС показав відеоінструкцію із розпізнавання кремлівських "тролів", - ВІДЕО
Користувачам пропонують зробити чотири дії
Ілюстрація: kvadratnyvatnik
Відео розміщено на сторінці представництва ЄС у Facebook.
Користувачам пропонують зробити чотири дії. Першою з них є ідентифікація "троля". Провокатори "пишуть коментарі довші, ніж чотири рядки, ставлять коментарі, які не стосуються контексту початкового повідомлення, поводяться агресивно і вороже, а також роблять помилки в тексті".
Після ідентифікації, "тролів" пропонують вивчити, відзначити, а потім - ігнорувати.
Нагадаємо, що восени "фабрику тролів" у Петербурзі закидали "коктейлями Молотова".
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