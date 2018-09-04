ЄС ухвалює санкції щодо Росії незалежно від США

Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.

Про це заявив один із офіційних представників ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми взяли до відома оголошені Сполученими Штатами заходи. Притому, що ЄС і Сполучені Штати ретельно консультувалися стосовно санкцій щодо Росії, завжди було зрозуміло, що будь-яке рішення щодо санкцій приймається кожною стороною (самостійно – Ред.)", - заявив співрозмовник агентства.

"Будь-яке рішення про можливі санкції Рада ЄС має ухвалювати одностайно", - додав він.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

У понеділок, 9 квітня, компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.

Додамо, що сукупні статки 50 найбагатших людей Росії за день скоротилася більш ніж на $ 11,7 млрд.