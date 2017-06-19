ЄС висловив готовність ввести санкції за кібератаки
У понеділок, 19 червня, міністри закордонних справ країн-членів ЄС заявили, що вони розроблять "інструментарій для кібер-дипломатії", щоб реагувати на шкідливі дії в Інтернеті.
Дипломати висловили стурбованість з приводу "підвищення здатності державних та недержавних суб'єктів переслідувати свої цілі" шляхом кібератак. Про це повідомляє Associated Press.
Міністри заявили, що вважають за краще мирно залагоджувати розбіжності в кіберпросторі, однак вони готові в повній мірі використовувати наявні в їхньому розпорядженні засоби, "зокрема, за необхідності, обмежувальні заходи".
Санкції ЄС звичайно передбачають обмеження стосовно людей, груп, компаній або організацій, серед яких заморожування активів, заборони на поїздки і економічні заходи.
Нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.
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