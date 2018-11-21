"АвтоЄвроСила" призупиняє акції протесту і розблокує дороги в Україні, - ВІДЕО

За його словами, нинішній формат більше не актуальний

Рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на два дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах, але продовжить боротьбу.

Відповідну заяву оголосив біля будівлі Верховної Ради один з керівників руху Олег Ярошевич.

"Сьогодні офіційно акцію громадської непокори щодо прийняття закону 8487 під стінами Верховної Ради і по всій України ми призупиняємо. Ми маємо переформатуватися і прийняти нове рішення і новий план дій", – сказав він.

"Хочу звернутися до всіх членів "АвтоЄвроСили", які сьогодні приймали участь у євро акції, подякувати кожному. Стояти вже тут сенсу немає. Немає сенсу стояти і в областях на дорогах і на кордонах", - наголосив лідер "АвтоЄвроСили".

Ярошевич зазначив, що учасники акції не мають на меті конфліктувати з поліцією та заявив, що станом на 21 листопада "жодна траса не перекривалася, там обмежувався рух".

У свою чергу, ще один лідер акції протесту Олександр Чернявський зазначив, що після того, як "Верховна Рада показала, хто вона насправді", водії чекатимуть рішення Петра Порошенка.

Активісти вимагатимуть від глави держави ветувати цей закон і повернути його в парламент.

"Ми всім вам повідомимо, коли буде наступна акція і продовжиться боротьба", – запевнив він протестувальників.

Нагадаємо, що раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що силовиками "прийнято рішення про розблокування всіх перекритих активістами "АвтоЄвроСили" автошляхів". За його словами, поліція "працюватиме у межах закону, але у разі непокори – жорстко".

Вчора, 20 листопада активісти руху "АвтоЄвроСила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів. Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.