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Єврокомісія офіційно запропонувала Україні 1 мільярд євро фіндопомоги

Пропозиція про четверту програму макрофінансової допомоги свідчить про зобов'язання ЄС щодо солідарності з Україною
Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України на суму до 1 млрд. євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.
Єврокомісія офіційно запропонувала Україні 1 мільярд євро фіндопомоги Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Сьогоднішня пропозиція слідує за запитом української влади та прямими дискусіями між президентом Комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом України Петром Порошенком. Нова програма спрямована на те, щоб спиратися на прогрес, досягнутий у підтримці стабілізації економіки та структурних реформ під час трьох попередніх операцій MFA", - йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс,зазначив, що пропозиція про четверту програму макрофінансової допомоги свідчить про зобов'язання ЄС щодо солідарності з Україною.

"Ця солідарність повинна йти рука об руку з постійною прихильністю української влади до амбітної програми реформ для забезпечення стабільної та процвітаючої України. Ми розраховуємо на підтримку цієї важливої ​​програми з боку Європейського парламенту та держав-членів", - зазначив він.

Єврокомісар П'єр Московічі також закликав українську владу продовжувати динаміку реформ з новою силою, "побудувати більш справедливу, більш стабільну та процвітаючу країну в інтересах усіх українців".

"Усі виплати за запропонованою програмою, включаючи першу, будуть залежати від реалізації реформ, спрямованих на усунення вразливостей, виявлених в українській економіці. Включені у Меморандум про взаєморозуміння, вони будуть враховувати заходи, які залишаються невирішеними з попередньої програми MFA, і включатимуть кроки з посилення боротьби з корупцією", - зазначили у Єврокомісії.

Пропозиція Єврокомісії щодо четвертої програми MFA для Україні підлягає затвердженню Європейським парламентом та Радою ЄС.

На сьогоднішній день Україна отримала за трьома попередніми програмами MFA кредитів на суму 2,81 мільярда євро з початку 2014 року: 1,61 мільярда євро були виділені у 2014-2015 роках в рамках двох попередніх програм MFA та 1,2 мільярда євро у 2015-2017 роках як частина третьої програми.

Україна виконала 17 із 21 політичних зобов'язань, пов'язаних з третім траншем у розмірі 600 мільйонів євро, які могли б бути надані Україні під час третьої програми MFA. Чотири заходи не були запроваджені до моменту закінчення терміну дії допомоги в січні 2018 року і Єврокомісія не виплатила останній транш.

Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

 

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09 03 2018 14:57
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