Єврокомісія оштрафувала Google на рекордні €4,3 млрд

Це найбільший антимонопольний штраф, який коли-небудь стягували європейські органи з питань конкуренції з однієї компанії

Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Рішення офіційно оголосять сьогодні, повідомляють Politico та AFP.

Google використовував Android, який є безкоштовною операційною системою та встановлений на три чверті європейських смартфонів, щоб несправедливо посилити своє панування у онлайн-пошуку серед конкурентів, вважає Єврокомісія.

Зв'язки компанії з деякими найбільшими в світі виробниками телефонів, включаючи контракти, які вимагали від них попереднього встановлення пошуковика і веб-браузера Google, також перешкоджали вибору споживача та підривали конкуренцію, зазначили в Єврокомісії.

Google неодноразово заперечував, що Android порушує законодавство про конкуренцію, кажучи, що будь-яка компанія може використовувати програмне забезпечення з відкритим кодом, але компанії самі роблять вибір.

Рішення щодо Android є найважливішим з тріо антимонопольних справ проти Google. В Єврокомісії також вважають несправедливим, що компанія може рекламувати свої оголошення в нових програмах для смартфонів більше, ніж будь-який інший конкурент.

Додамо, штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.