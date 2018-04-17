Єврокомісія рекомендує відкрити переговори про вступ з Албанією та Македонією

Європейська комісія рекомендує відкрити переговори про вступ до блоку з Албанією та Республікою Македонія

Про це заявила високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, пише "Еспресо".

"Єврокомісія вирішила відкрити переговори про вступ з Албанією та Колишньою Югославською Республікою Македонія. Західні Балкани стануть частиною міцного та стабільного ЄС", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, для того, щоб перспектива для вступу стала реальністю, країни повинні визнати пріоритетними реформи в основних сферах верховенства права, прав людини, демократичних інститутів та реформи державного управління, а також щодо економічного розвитку та конкурентоспроможності всіх областей, де все ще зберігаються структурні недоліки.

"Сьогоднішній крок вперед для Македонії та Албанії є кроком уперед для всього регіону Західних Балкан. Наше стратегічне спрямування та участь дають практичний прогрес та вигоди для людей регіону. Однак робота над реформами та модернізацією потрібно продовжувати, в інтересах партнерів та ЄС", - сказала Могеріні.

Зазначимо, що серед балканських країн переговори про вступ до ЄС вже ведуться з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року).

Боснія і Герцеговина чекає надання їй статусу кандидата з лютого 2016 року.

Як відомо, 6 лютого Єврокомісія схвалила довгоочікувану стратегію щодо Західних Балкан, спрямовану на те, щоб надати нового імпульсу інтеграції в ЄС і прискорити домашню роботу, яку повинні виконати шість країн для вступу в блок.



У стратегії йдеться про те, що до 2025 року ЄС "може бути більшим за 27 держав", "але динаміка руху держав Західних Балкан на їх шляху до ЄС залежатиме від їхніх власних заслуг, їхньої швидкості та від конкретних досягнутих ними результатів".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готується оприлюднити план нового розширення організації, який запропонує перспективу членства в ньому для шести країн західної частини Балканського півострова.