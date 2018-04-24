Європа має підтримати Данію, на яку тиснуть через Nord Stream 2, - Нафтогаз

Європейським країнам варто підтримати Данію, яка після внесення змін до законодавства перебуває під тиском з боку Німеччини в питанні реалізації проекту "Північний потік -2".

Про це в коментарі Укрінформу розповів комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, який у вівторок у Страсбурзі представив європейцям загрози від реалізації проекту "Північний потік-2", пише "Укрінформ".

"Данію потрібно підтримати, бо зараз вони прийняли закон, який дозволяє їм, принаймні, не дати дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" через свою територію. Але все вказує, що на Данію чиниться тиск. Зокрема, з боку Німеччини, яка каже, що це комерційний проект і лише комерційні компанії", - наголосив Вітренко.

Представник Нафтогазу зазначив: Данія має відчути, що протидіє "Північному потоку-2" в інтересах Європи.

"Данія потребує підтримки, аби мати розуміння, що якщо вона робить щось, що суперечить, не подобається, призводить до тиску з боку німецького уряду, то уряди інших європейських країн підтримують її. Тоді Данія може сказати, що вони роблять це не просто так чи для України, а для всієї Європи", - наголосив представник Нафтогазу.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.

У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.