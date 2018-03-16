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Євросоюз не визнає проведення виборів президента РФ в анексованому Криму

Євросоюз послідовно підтримує український суверенітет і територіальну цілісність
Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму, заявив представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда.
Євросоюз не визнає проведення виборів президента РФ в анексованому Криму Фото: РИА "Новости"

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз не визнає також проведення виборів Росією на Кримському півострові", - сказав представник ЄС в ООН, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в анексованому Криму.

За його словами Євросоюз послідовно підтримує український суверенітет і територіальну цілісність.

Він зазначив, що тривала мілітаризація анексованого Криму продовжує позначатися на безпеці регіону.

"ЄС засуджує будівництво моста в Керчі без згоди України, що негативно позначиться на портах в Азовському морі", - додав посол.

Раніше таку ж позицію Євросоюзу озвучувала верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні під час прес-конференції з президентом України Петром Порошенко.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив відвідати анексований Крим у річницю незаконного референдуму. Зазначалось, що під час останньої перед президентськими виборами регіональної поїздки Путін візьме участь у другому за час кампанії багатотисячному мітингу.

Як повідомлялося, Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

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16 03 2018 07:55
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