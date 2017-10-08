Євросоюз розширив санкції проти КНДР

Розширення санкцій проти КНДР торкнулося дев'яти осіб і чотирьох компаній

У четвер, 10 серпня, Європейський союз розширив обмежувальні заходи проти північнокорейського режиму.

Нові санкції торкнуться дев'яти фізичних осіб і чотирьох компаній, в тому числі державний Банк зовнішньої торгівлі КНДР.

"ЄС додав 9 осіб і 4 юридичних особи, включаючи державний Банк зовнішньої торгівлі (FTB), в список осіб і підприємств, що підлягають таким діям, як заморожування активів і обмеження поїздок", - йдеться в офіційному прес-релізі ЄС.

Розширення санкцій проти Пхеньяна стало відповіддю на випробування Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет, які відбулися в липні.

Раніше Радбез ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР.

Відповідний документ був розроблений США у відповідь на два запуски міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю.

Так, 28 липня Північна Корея запустила ракету, яка впала в територіальних водах Японії, а на наступний день КНДР провела ще один запуск міжконтинентальної ракети Хвасон-14.

Після прийняття резолюції РБ ООН влада КНДР заявила, що Пхеньян ніколи не сяде за стіл переговорів про свою ядерну програму, поки США підтримують "ворожу політику".

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Японія також запровадить додаткові санкції проти Корейської народно-демократичної республіки через її програму з озброєння.