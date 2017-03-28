Євросоюз закликав Білорусь запровадити мораторій на смертну кару

Євросоюз виступає проти смертної кари у всіх випадках без винятків

Європейський союз вкотре закликав Білорусь приєднатися до глобального мораторію на застосування страти як першого кроку до її скасування.

"17 березня 2017 року в Білорусі було винесено смертний вирок Олексію Михалені, що суперечить зобов'язанням, які взяла на себе влада, розглянути питання про введення мораторію на застосування смертної кари", - йдеться в заяві представництва ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Михаленя був засуджений за тяжкий злочин і ЄС висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким жертв.

Разом з тим, у заяві нагадується, що Євросоюз виступає проти смертної кари у всіх випадках без винятків

"Смертна кара є неприйнятним запереченням людської гідності і не є фактором, що стримує злочинність... Ми закликаємо Білорусь приєднатися до глобального мораторію на застосування смертної кари як першого кроку до її скасування", - йдеться в заяві

Зазначається, що "відчутні кроки до забезпечення універсальних основних свобод, верховенства права і прав людини, зокрема стосовно проблеми смертної кари, як і раніше будуть ключовим питанням під час формування майбутньої політики ЄС щодо Білорусі".

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду виконується розстрілом. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій

Нагадаємо, що вчора у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.