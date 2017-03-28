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Євросоюз закликав Білорусь запровадити мораторій на смертну кару

Євросоюз виступає проти смертної кари у всіх випадках без винятків
Європейський союз вкотре закликав Білорусь приєднатися до глобального мораторію на застосування страти як першого кроку до її скасування.
Євросоюз закликав Білорусь запровадити мораторій на смертну кару Фото: g-codemagazine.com

"17 березня 2017 року в Білорусі було винесено смертний вирок Олексію Михалені, що суперечить зобов'язанням, які взяла на себе влада, розглянути питання про введення мораторію на застосування смертної кари", - йдеться в заяві представництва ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Михаленя був засуджений за тяжкий злочин і ЄС висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким жертв.

Разом з тим, у заяві нагадується, що Євросоюз виступає проти смертної кари у всіх випадках без винятків

"Смертна кара є неприйнятним запереченням людської гідності і не є фактором, що стримує злочинність... Ми закликаємо Білорусь приєднатися до глобального мораторію на застосування смертної кари як першого кроку до її скасування", - йдеться в заяві

Зазначається, що "відчутні кроки до забезпечення універсальних основних свобод, верховенства права і прав людини, зокрема стосовно проблеми смертної кари, як і раніше будуть ключовим питанням під час формування майбутньої політики ЄС щодо Білорусі".

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду виконується розстрілом. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій

Нагадаємо, що вчора у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.

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28 03 2017 20:33
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