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YouTube обмежить доступ до насильницьких відео з дітьми

YouTube каже, що вже перекриває таким відео доступ до рекламних коштів, якщо отримує скарги, бо це робить їхнє продукування менш привабливим
YouTube обмежить доступ до відео, у яких популярні дитячі персонажі змальовані в сценах насильства чи сексу, якщо глядачі надішлють свої скарги на це
YouTube обмежить доступ до насильницьких відео з дітьми Фото: wbrz.com

Про це повідомляє ВВС.

YouTube заявив, що до його команди модераторів "входять батьки, які налаштовані на поліпшення наших додатків і хочуть усе зробити правильно".

Однак критики каналу твердять, що YouTube робить недостатньо, якщо чекає, щоби самі глядачі поскаржилися на неналежний зміст відеороликів. Минулого тижня письменник Джеймс Бридл у своєму блозі наголосив, що ресурс YouTube заполонили дивні і непристойні відео, розраховані на дітей.

Він наводить багато прикладів відео, призначених для дітей, які, хоч і не були відкрито насильницькими або сексуальними, однак були моторошними, тривожними. У багатьох використано популярних персонажів на зразок Людини-павука чи принцеси Ельзи, і вони отримують мільйони переглядів.

"Хтось чи щось, або поєднання людей і речей використовує YouTube, щоб систематично залякувати, травмувати дітей і чинити над ними наругу. Цей процес автоматизований і масштабний", - написав він.

YouTube каже, що вже перекриває таким відео доступ до рекламних коштів, якщо отримує скарги, бо це робить їхнє продукування менш привабливим. Однак багато таких відео і далі містять рекламні оголошення, бо глядачі не скаржаться на них.

Тепер YouTube обіцяє обмежувати доступ за віком до таких відео, щоб їх не могли побачити ті, кому немає 18 років.

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10 11 2017 22:52
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