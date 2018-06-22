Youtube ввів платні підписки на популярні канали

Блогери-зірки кажуть, що реклама є фактично єдиним джерелом заробітку на платформі

Youtube вводить функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.

Функція Channel Memberships дозволить глядачам оформити підписку за 4,99 долара на місяць і отримати доступ до ексклюзивних емоджі, контенту та атрибутики. Раніше схожа функція була доступна тільки на сервісі для відеоігор Youtube Gaming, - йдеться у офіційному блозі Youtube.

Автори отримуватимуть 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. Наразі комісії за проведення транзакцій, зокрема й за операції за кредитною карткою, YouTube повністю бере на себе.

"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними", - заявив головний директор з продуктів Youtube Ніл Мохан.

Нагадаємо, в мобільному додатку YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачеві про те, що пора відволіктися від перегляду роликів.

Додамо, що компанія YouTube позначатиме відео ЗМІ, які отримують державне фінансування.