Youtube ввів платні підписки на популярні канали
Функція Channel Memberships дозволить глядачам оформити підписку за 4,99 долара на місяць і отримати доступ до ексклюзивних емоджі, контенту та атрибутики. Раніше схожа функція була доступна тільки на сервісі для відеоігор Youtube Gaming, - йдеться у офіційному блозі Youtube.
Автори отримуватимуть 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. Наразі комісії за проведення транзакцій, зокрема й за операції за кредитною карткою, YouTube повністю бере на себе.
"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними", - заявив головний директор з продуктів Youtube Ніл Мохан.
Нагадаємо, в мобільному додатку YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачеві про те, що пора відволіктися від перегляду роликів.
Додамо, що компанія YouTube позначатиме відео ЗМІ, які отримують державне фінансування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління