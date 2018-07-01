Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Южаніна розповіла, за яких умов зменшать мито на ввезення в Україну автомобілів

Вона закликала владу та автолюбителів до компромісу
На думку голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної, зниження мит і зборів на ввезення транспортних засобів з-за кордону має бути економічно обґрунтованим.
Южаніна розповіла, за яких умов зменшать мито на ввезення в Україну автомобілів Фото: biz.nv.ua

Про це вона сказала в інтерв'ю "Новому Часу".

"Всі мита та податки в Україні мали і мають на те економічне обґрунтування. Ми повинні зрозуміти і отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашої автомобілебудівної галузі", – розповіла вона.

За словами Южаніної, для того, щоб прийняти рішення про зниження ввізних мит, комітет парламенту повинен отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані про пропускну спроможність українських доріг. Виходячи з цих даних у європейських країнах встановлюють або знімають обмеження на ввезення автомобілів. Крім того слід звертати увагу на вік транспортних засобів, що ввозяться на територію України, оскільки старі моделі автомобілів завдають істотної шкоди довкіллю та екології.

"Нам часто наводять дані, спираючись на досвід країн Євросоюзу, мовляв, там існують нульові ставки на акциз, відсутні будь-які податки при ввезенні автомобілів. Але ми знаємо про те, який високий екологічний податок там існує для автомобілів, які доходять до певного віку", – заявила Южаніна.

Вона підкреслила, що вирішення цієї проблеми не повинно бути вигідним або зручним для однієї зі сторін, а має бути компромісним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (1) +

Додати коментар
  • Богдан Григорьев7 січня 2018 21:54
    Та пошла она на[***]. Она вообще не поймет про что говорит. Это общие слова... и тупо отговорки. Экология... ебаааать... а заводы наши а все остальное??! Причем здесь тройная плата за бу авто??? Твари... епти Відповісти
07 01 2018 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.