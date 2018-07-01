Южаніна розповіла, за яких умов зменшать мито на ввезення в Україну автомобілів

На думку голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної, зниження мит і зборів на ввезення транспортних засобів з-за кордону має бути економічно обґрунтованим.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Новому Часу".

"Всі мита та податки в Україні мали і мають на те економічне обґрунтування. Ми повинні зрозуміти і отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашої автомобілебудівної галузі", – розповіла вона.

За словами Южаніної, для того, щоб прийняти рішення про зниження ввізних мит, комітет парламенту повинен отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані про пропускну спроможність українських доріг. Виходячи з цих даних у європейських країнах встановлюють або знімають обмеження на ввезення автомобілів. Крім того слід звертати увагу на вік транспортних засобів, що ввозяться на територію України, оскільки старі моделі автомобілів завдають істотної шкоди довкіллю та екології.

"Нам часто наводять дані, спираючись на досвід країн Євросоюзу, мовляв, там існують нульові ставки на акциз, відсутні будь-які податки при ввезенні автомобілів. Але ми знаємо про те, який високий екологічний податок там існує для автомобілів, які доходять до певного віку", – заявила Южаніна.

Вона підкреслила, що вирішення цієї проблеми не повинно бути вигідним або зручним для однієї зі сторін, а має бути компромісним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.