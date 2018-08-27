З 11 вересня в Україні діятимуть лише нові бюджетні рахунки для сплати податків
Про це повідомили у Державній фіскальній службі.
Граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, упродовж якого старі рахунки залишаються активними, закінчується 10 вересня 2018 року.
Таким чином, з 11 вересня кошти, які сплачуватимуться платниками податків на рахунки зі старими реквізитами, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.
"З метою упередження виникнення у платників податків податкового боргу та недопущення втрат бюджетів на час перехідного періоду, тобто до 11 вересня, залишаються активними для зарахування податків, зборів та інших платежів бюджетні рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві (зі старими реквізитами)", – зазначили у ДФС.
Реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998), змінилися 2 липня 2018 року.
У зв'язку з цим, платникам податків для забезпечення повноти та своєчасності розрахунків з бюджетами при заповнення розрахункових документів на сплату податків, зборів та платежів необхідно зазначати реквізити рахунків, відкритих з 2 липня на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі ДФС в рубриці "Бюджетні рахунки", на веб-сторінках Казначейства та Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.
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