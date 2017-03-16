Після реформи лікарі, які працюють якісно, отримуватимуть більший прибуток, - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що після реформування медичної системи зміниться оплата медпрацівників як першої ланки, так і вторинного та третинного рівнів.

Реформа первинної ланки стартує з 1 липня 2017 року і передбачатиме заробітню плату для лікарів даного рівня в залежності від кількості пацієнтів, яких він обслуговує.

"Скоро ми (Міністерство охорони здоров'я, - ред.) приймемо перелік медпослуг, які лікарі первинної ланки повинні будуть надавати своїм пацієнтам безкоштовно. В результаті, вони будуть чітко знати, що для них безкоштовно, а за що необхідно буде заплатити. Це додасть прозорості у взаємовідносинах між пацієнтом і лікарем. Лікарям ця реформа також буде вигідна - вони будуть мати гарантовану кількість пацієнтів і, відповідно, гарантовану оплату від держави. Оскільки тепер заробіток лікаря залежатиме від кількості пацієнтів, яких він обслуговує. Ця кількість буде визначатися кількістю підписаних декларацій", - розповіла Уляна Супрун в інтерв'ю "РБК-Україна".

У випадку неякісного надання медичних послуг і відсутності пацієнтів, головлікар повинен буде найняти нових докторів.

За словами чиновниці, принципи розрахунку зарплати для лікарів другого та третього рівнів зміняться вже у 2018 році.

"Лікарі та медсестри зможуть отримувати стільки грошей, наскільки вони надали медпослуг, а не в залежності від того, скільки нараховується за тарифною сіткою. Відповідно, ті лікарі, які будуть надавати багато і якісно медичну допомогу, будуть отримувати більший дохід. А ті лікарі, до яких не будуть йти пацієнти через низьку якість наданих медпослуг, будуть отримувати менший дохід", - каже Супрун.

Нагадаємо, 12 лютого 2017 заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик заявив, що з 1 квітня 2017 року МОЗ матиме можливість або повністю давати безкоштовні ліки хворим, або компенсувати вартість в рамках референтних цін. Нововведення стосуватиметься трьох груп захворювань – серцево-судинні, бронхіальна астма і цукровий діабет.