З банку РПЦ зникли $90 млн, - ЗМІ

Тимчасова адміністрація, призначена в банк "Пересвет", основним власником якого є Російська православна церква, виявила пропажу приблизно 90 мільйонів доларів.

"Із каси "Пересвета" зникли близько 780 млн руб ($13,7 млн), приблизно $50 млн і 25 млн євро, уточнює один з них, це виявилося, коли у банк прийшла тимчасова адміністрація", - повідомляють "Ведомости" із посиланням на кредитора банку і джерело, близьке до Центробанку РФ.

Гроші з каси, зазначає одне з джерел видання, видавалися під розписки та під звіт, але в банк не поверталися. Коли в "Пересвет" прийшла тимчасова адміністрація, документів, що засвідчують, кому видавалися кошти з каси, не було. Гроші, за словами касирів, були видані "під чесне слово".

ЦБ ввів у банку "Пересвет" тимчасову адміністрацію в жовтні 2016 року. Перед цим банк обмежив видачу коштів клієнтам і не зміг розмістити черговий випуск своїх облігацій. За розміром активів "Пересвет" обіймав на 1 жовтня 2016 року 44 місце в банківській системі Росії.

Банк РПЦ було вирішено санувати. Санація, за даними видання, коштуватиме майже в 160 мільярдів рублів ($2,8 млрд) і стане однією з найдорожчих в новітній історії Росії.

Нагадаємо, минулого року Російська православна церква вела переговори про купівлю контрольного пакета акцій проблемного Ергобанку.