З бару в Копенгагені вкрали пляшку горілки вартістю 1,1 млн євро
Невідомий вкрав пляшку горілки Russo Baltique, яка є єдиною у своєму роді і коштує 8 мільйонів крон (1,1 мільйона євро), повідомляє The Local.
Висока вартість пояснюється частково трьома кілограмами золота та трьома кілограмами срібла, що використовувалися для виготовлення пляшки.
Пляшка також прикрашена шкірою з сидіння гоночного автомобіля 1912 року, який брав участь у ралі Монте-Карло.
Власник бару заявив, що викрадачі мали ключ або скопіювали ключ, за допомогою якого розблокували вхідні двері. Злочинці зайшли в бар і розбили двері в музей горілки в підвалі. Тоді вони забрали лише цю пляшку, хоча в колекції їх було 1200 штук.
Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".
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