З бюджету парламентарям дали більше 8 млн грн на компенсації за відрядження
Голова парламенту Андрій Парубій отримав 73,5 тис. грн компенсації, його перший заступник Ірина Геращенко – 229,6 тис. грн, а заступник Оксана Сироїд – 56,2 тис. грн. Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на апарат Ради.
Минулого року Парубій в межах відряджень відвідував США, Канаду, Польщу, Туреччину, Литву та двічі Італію з Францією.
Геращенко 7 разів була у відрядженні в Мінську (Білорусь) для участі в засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань у межах тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації (Україна – Організація з безпеки і співробітництва в Європі – Росія).
У всі відрядження до Мінська перший віце-спікер їздила за свій рахунок.
З фракції "Блок Петра Порошенка" компенсацію з держбюджету отримали 32 депутати, в тому числі голова постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв (426 тис. грн) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (172 тис. грн).
З фракції "Народний фронт" компенсація була виплачена 22 депутатам, в тому числі голові фракції Максиму Бурбаку (5,4 тис. грн) та депутату Леоніду Ємцю (328,5 тис. грн).
Нагадаємо, у січні минулого року Верховна Рада України (ВРУ) оприлюднила список імен нардепів-олігархів, які отримали державну компенсацію за оренду житла у 2015 році. Згідно з списоком 177 депутатів отримали компенсацію від держави за проживання в столиці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: