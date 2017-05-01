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З бюджету парламентарям дали більше 8 млн грн на компенсації за відрядження

Голова парламенту Андрій Парубій отримав 73,5 тис. грн компенсації
Сотня депутатів Верховної Ради отримали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 грн за закордонні відрядження в 2016 році.
З бюджету парламентарям дали більше 8 млн грн на компенсації за відрядження Фото: @APUkraine

Голова парламенту Андрій Парубій отримав 73,5 тис. грн компенсації, його перший заступник Ірина Геращенко – 229,6 тис. грн, а заступник Оксана Сироїд – 56,2 тис. грн. Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на апарат Ради.

Минулого року Парубій в межах відряджень відвідував США, Канаду, Польщу, Туреччину, Литву та двічі Італію з Францією.

Геращенко 7 разів була у відрядженні в Мінську (Білорусь) для участі в засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань у межах тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації (Україна – Організація з безпеки і співробітництва в Європі – Росія).

У всі відрядження до Мінська перший віце-спікер їздила за свій рахунок.

З фракції "Блок Петра Порошенка" компенсацію з держбюджету отримали 32 депутати, в тому числі голова постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв (426 тис. грн) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (172 тис. грн).

З фракції "Народний фронт" компенсація була виплачена 22 депутатам, в тому числі голові фракції Максиму Бурбаку (5,4 тис. грн) та депутату Леоніду Ємцю (328,5 тис. грн).

Нагадаємо, у січні минулого року Верховна Рада України (ВРУ) оприлюднила список імен нардепів-олігархів, які отримали державну компенсацію за оренду житла у 2015 році. Згідно з списоком 177 депутатів отримали компенсацію від держави за проживання в столиці.

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