З Естонії до Києва почне літати ще одна авіакомпанія
Коли саме почнуть виконуватися рейси і з якою частотою поки не повідомляється - про це обіцяють розповісти 17 листопада на зустрічі з керівництвом Nordica і аеропорту Київ, повідомляє ЦТС.
Естонія створила Nordica в 2015 році після того, як польоти припинила державна авіакомпанія Estonian Air. Протягом року рейси виконувалися спільно зі словенською компанією Adria, яка спочатку забезпечувала сертифікат для виконання польотів, а також платформу для продажу квитків під своїм кодом.
У 2016 році Nordica уклала договір про стратегічне партнерство з LOT, використовуючи платформу для продажу квитків польського перевізника і його код.
Зараз Nordica літає з Таллінна до Борисполя. У літній період 2017 і 2016 рр авіакомпанія також виконувала рейси в Одесу.
Нагадаємо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines з грудня збільшить число польотів з міст Італії до Києва та Львова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа