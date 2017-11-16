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З Естонії до Києва почне літати ще одна авіакомпанія

Коли саме почнуть виконуватися рейси і з якою частотою поки не повідомляється
Естонська національна авіакомпанія Nordica виконуватиме рейси в аеропорт Київ (Жуляни).
З Естонії до Києва почне літати ще одна авіакомпанія Аеропорт Жуляни. Фото: biz.liga.net

Коли саме почнуть виконуватися рейси і з якою частотою поки не повідомляється - про це обіцяють розповісти 17 листопада на зустрічі з керівництвом Nordica і аеропорту Київ, повідомляє ЦТС.

Естонія створила Nordica в 2015 році після того, як польоти припинила державна авіакомпанія Estonian Air. Протягом року рейси виконувалися спільно зі словенською компанією Adria, яка спочатку забезпечувала сертифікат для виконання польотів, а також платформу для продажу квитків під своїм кодом.

У 2016 році Nordica уклала договір про стратегічне партнерство з LOT, використовуючи платформу для продажу квитків польського перевізника і його код.

Зараз Nordica літає з Таллінна до Борисполя. У літній період 2017 і 2016 рр авіакомпанія також виконувала рейси в Одесу.

Нагадаємо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines з грудня збільшить число польотів з міст Італії до Києва та Львова.

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16 11 2017 15:16
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