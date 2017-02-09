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З опівночі бойовики на Донбасі лише чотири рази відкривали вогонь, – штаб АТО

Ця цифра є найменшою за останні півтора місяці
За інформацією штабу АТО, від початку доби 2 вересня незаконні збройні формування на Донбасі чотири рази відкривали вогонь і лише зі стрілецької зброї.
З опівночі бойовики на Донбасі лише чотири рази відкривали вогонь, – штаб АТО Фото: reuters.com

"Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО противник суттєво зменшив кількість вогневих провокацій. Від опівночі зафіксовані 4 випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних угруповань. Ця цифра є найменшою за останні півтора місяці", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 2 вересня 2017 року.

Усі сьогоднішні обстріли на Донецькому напрямку були тільки зі стрілецької зброї. Бойовики відкривали не довготривалий та провокативний вогонь двічі неподалік шахти Бутівка і один раз у районі Авдіївської промзони.

На Маріупольському напрямку російські найманці близько 6 ранку застосовували гранатомет.

На решті позицій уздовж лінії розмежування з опівночі і до 18 години зберігалася тиша.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков та Героїв України підписав Закон "Про амністію у 2016 році" учасників АТО, які не скоїли тяжких злочинів.

Учора, 1 вересня, в районі проведення АТО російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ.

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02 09 2017 19:00
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