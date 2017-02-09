У перший день осені бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ

Учора, 1 вересня, в районі проведення АТО російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ.

Так, на Луганському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь неподалік Станиці Луганської, Кримського та Жовтого, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку 14 разів під вогнем зі стрілецької зброї опинялись наші опорні пункти біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку ворог двічі обстріляв наші позиції на підступах до Водяного.

За добу втрат серед українських військових немає. З метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз. Водночас, органами військового управління, військами та силами АТО продовжують вживатися заходи із недопущення порушень режиму припинення вогню.

З метою взаємодії на опорних пунктах підрозділів військових частин залучається окрема категорія військовослужбовців сил АТО та оперативно-тактичних угруповань. Одночасно керівництво АТО заявляє про готовність української армії адекватно реагувати на усі агресивні дії ворога, які несуть загрозу нашим бійцям і мирним мешканцям.

Нагадаємо, що заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.