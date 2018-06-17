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З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі втрат серед українських військових не зафіксовано

ОС стверджують, що "на провокації ворога не відповідали"
За інформацією прес-центру ООС, від початку доби 17 червня бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових не зафіксовано.
З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі втрат серед українських військових не зафіксовано Фото: depo.ua

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 18:00.

"Упродовж поточної доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат не зафіксовано", – заявляють у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, в суботу, 16 червня, мешканка села Південне була госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна після обстрілу.

15 червня російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів – застосовували важке озброєння.

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17 06 2018 21:40
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