З початку доби в АТО загинули двоє українських бійців, ще 11 зазнали поранень

Оперативна обстановка у зоні проведення АТО залишається складною. З початку доби російсько-терористичні бандформування 34 рази порушували режим припинення вогню.

Луганський напрямок. Саме ця частина фронту сьогодні стала епіцентром вогневої активності противника. Зокрема, українських воїнів, які тримають оборону в районі населених пунктів Новотошківське та Кримське, бойовики інтенсивно впродовж дня обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, 120-мм й 82-мм мінометів, часу від часу - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. На тому ж напрямку незаконні збройні формування з гранатометів били неподалік Золотого та Станиці Луганської. З великокаліберних кулеметів - неподалік Новоолександрівки, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Близько 14.00 години наші позиції в районі Чермалика бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Там же, а також поблизу Широкиного, противник вів вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар'їнки.

Донецький напрямок. Ще на світанку противник вдарив по наших опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 122-мм артилерійських систем. Там же, а також в районі Луганського та Зайцевого, підконтрольні Росії НЗФ систематично обстрілювати оборонні укріплення сил АТО з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 мм.

З початку доби внаслідок бойових дій двоє українських воїнів загинули, ще 11 зазнали поранень.