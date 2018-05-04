З початку року ціни в України зросли на 2,4%

Ціни в Україні у січні-лютому 2018 року зросли на 2,4%.

Найбільше подорожчали фрукти та овочі — майже на 15% та 12,5% відповідно. Водночас впали ціни на цукор, крупи та свинину, в середньому на 3,4%, - повідомляє Державна служба статистики.

Тарифи на житлово-комунальні послуги за перші місяці 2018 року зросли майже на 1% у зв’язку з підвищенням вартості утримання будинків та прибудинкових територій, а також на водопостачання.

Також Держстат повідомляє, що на початку року на 4,5% зросли ціни на транспортні послуги, загалом через зростання вартості палива та мастил на 6,7%.

Раніше повідомлялось, що станом на лютий 2018 року українці заборгували за комунальні послуги близько 36 мільярдів гривень.

Також у Держстат повідомляв, що темпи інфляції в Україні сповільнюються.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що у 2018 році в Україні ціни на продукти будуть нижчими, ніж у 2017.