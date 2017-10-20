З початку року Україна збільшила експорт електроенергії
Поставки електроенергії з "енергоострову Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 19,6% (на 407,8 млн кВт-год) - до 2,488 млрд кВт-год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 3,5% (на 26 млн кВт-год) - до 723,2 млн кВт-год. Поставки електроенергії в Молдову становили 970 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за дев'ять місяців минулого року.
В Білорусь і Росію в січні-вересні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася.
Нагадаємо, що Польща не буде імпортувати на постійній основі електроенергію з України чи Білорусі, а має намір розвивати власні можливості.
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