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З початку року Україна збільшила експорт електроенергії

В Білорусь і Росію в січні-вересні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася
Україна в січні-вересні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 47,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4,181 млрд кВт-год.
З початку року Україна збільшила експорт електроенергії Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Поставки електроенергії з "енергоострову Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 19,6% (на 407,8 млн кВт-год) - до 2,488 млрд кВт-год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 3,5% (на 26 млн кВт-год) - до 723,2 млн кВт-год. Поставки електроенергії в Молдову становили 970 млн кВт-год проти 3,7 млн ​​кВт-год за дев'ять місяців минулого року.

В Білорусь і Росію в січні-вересні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася.

Нагадаємо, що Польща не буде імпортувати на постійній основі електроенергію з України чи Білорусі, а має намір розвивати власні можливості.

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20 10 2017 21:53
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