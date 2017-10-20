Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку року в Україні поліція зафіксувала 88 тис випадків водіння в нетверезому стані

Загальна сума накладених штрафів - 352 млн гривень, водії заплатили тільки 31 млн гривень
У січні-вересні 2017 року поліцейські зафіксували 88 тисяч випадків водіння в нетверезому стані.
З початку року в Україні поліція зафіксувала 88 тис випадків водіння в нетверезому стані Фото: з відкритих джерел

"А якщо подивитися на результат, тобто накладення і сплату штрафів - вони мізерні щодо того, скільки було виявлено правопорушень. Це проблема загальна, і вона не замикається в поліцейській інфраструктурі. Нам немає чого приховувати, це потрібно знати всім", - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, суди розглянули тільки половину адміністративних протоколів, складених за 130 статтею Кодексу про адміністративні правопорушення. В 31 тисячі випадків суди постановили стягнути адміністративний штраф з винуватого водія. Загальна сума накладених штрафів - 352 млн гривень, але водії заплатили тільки 31 млн гривень.


Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.

Додамо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.