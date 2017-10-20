З початку року в Україні поліція зафіксувала 88 тис випадків водіння в нетверезому стані
"А якщо подивитися на результат, тобто накладення і сплату штрафів - вони мізерні щодо того, скільки було виявлено правопорушень. Це проблема загальна, і вона не замикається в поліцейській інфраструктурі. Нам немає чого приховувати, це потрібно знати всім", - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.
За його словами, суди розглянули тільки половину адміністративних протоколів, складених за 130 статтею Кодексу про адміністративні правопорушення. В 31 тисячі випадків суди постановили стягнути адміністративний штраф з винуватого водія. Загальна сума накладених штрафів - 352 млн гривень, але водії заплатили тільки 31 млн гривень.
Фото: mvs.gov.ua
Нагадаємо, що штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.
Додамо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.
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