Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафів за порушення ПДР

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.

"Щодо ДТП в Харкові і тих аваріях на дорогах, в яких щорічно гинуть тисячі українців. Кілька місяців тому ми вийшли з ініціативою обмежити швидкість руху в населених пунктах-50 км/год. При такій швидкості практично виключаються смертельні випадки, максимум незначний травматизм. Нам відповіли: "не на часі, політично чутливе питання", - написав Омелян на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ДТП у Харкові, що спричинило низку смертей.

Серед порушень, до яких необхідно застосовувати жорсткі заходи, міністр відніс: перевищення швидкісного режиму, не пристебнутий ремінь безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного без засобів hands-free.

"Обов'язкові фото - і відеофіксація порушень і "листи щастя", позбавлення прав за водіння в нетверезому стані. Коли поліцейський зупиняє авто, опускається вікно, руки на кермо і ввічлива розмова з обох сторін, а не витанцьовування в і навколо авто з матом", - додав міністр.

Омелян також повідомив, що 19 жовтня відбудеться чергове обговорення спільно з МВС, МОЗ, Міносвіти і народними депутатами заходів щодо зниження до нуля смертність на українських дорогах, і, як обіцяє міністр, протягом тижня вони будуть узгоджені і почнуть застосовуватися з 1 січня 2018 року.

"Крім фінансування з Дорожнього фонду передбачили ще близько півмільярда гривень з коштів секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні. Часто люблять говорити: "Ось ви спочатку самі зробіть, а потім зробимо ми". Ми почали, тепер черга всіх", - додав Омелян.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.