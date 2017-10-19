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Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафів за порушення ПДР

Міністр наполягає на обмеженні швидкості руху транспорту в містах до 50 км/год
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафних заходів за ряд порушень при русі по українським дорогам.
Омелян наполягає на введенні "драконівських" штрафів за порушення ПДР Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

"Щодо ДТП в Харкові і тих аваріях на дорогах, в яких щорічно гинуть тисячі українців. Кілька місяців тому ми вийшли з ініціативою обмежити швидкість руху в населених пунктах-50 км/год. При такій швидкості практично виключаються смертельні випадки, максимум незначний травматизм. Нам відповіли: "не на часі, політично чутливе питання", - написав Омелян на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ДТП у Харкові, що спричинило низку смертей.

Серед порушень, до яких необхідно застосовувати жорсткі заходи, міністр відніс: перевищення швидкісного режиму, не пристебнутий ремінь безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного без засобів hands-free.

"Обов'язкові фото - і відеофіксація порушень і "листи щастя", позбавлення прав за водіння в нетверезому стані. Коли поліцейський зупиняє авто, опускається вікно, руки на кермо і ввічлива розмова з обох сторін, а не витанцьовування в і навколо авто з матом", - додав міністр.

Омелян також повідомив, що 19 жовтня відбудеться чергове обговорення спільно з МВС, МОЗ, Міносвіти і народними депутатами заходів щодо зниження до нуля смертність на українських дорогах, і, як обіцяє міністр, протягом тижня вони будуть узгоджені і почнуть застосовуватися з 1 січня 2018 року.

"Крім фінансування з Дорожнього фонду передбачили ще близько півмільярда гривень з коштів секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні. Часто люблять говорити: "Ось ви спочатку самі зробіть, а потім зробимо ми". Ми почали, тепер черга всіх", - додав Омелян.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

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19 10 2017 11:34
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