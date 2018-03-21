З початку року в'їзд в Україну заборонили 648 росіянам
Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян, передає "Укрінформ".
"Станом на 21 березня заборонено в’їзд в Україну 648 росіянам", - сказав Слободян.
Він додав, що у 2017 році було заборонено в'їзд в Україну 5 400 росіянам.
Нагадаємо, 1 січня 2018 року на кордоні розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни.
27 грудня 2017 року Україна запустила тестовий режим біометричного контролю на кордоні з Росією.
Біометричний контроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.
Нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.
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