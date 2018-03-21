Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку року в'їзд в Україну заборонили 648 росіянам

У 2017 році було заборонено в'їзд в Україну 5 400 росіянам
З початку 2018 року майже 650 громадянам Російської Федерації заборонено в'їзд до України.
З початку року в Фото: EPA/UPG

Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян, передає "Укрінформ".

"Станом на 21 березня заборонено в’їзд в Україну 648 росіянам", - сказав Слободян.

Він додав, що у 2017 році було заборонено в'їзд в Україну 5 400 росіянам.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року на кордоні розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни.

27 грудня 2017 року Україна запустила тестовий режим біометричного контролю на кордоні з Росією.

Біометричний контроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2018 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.