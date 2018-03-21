З початку року в'їзд в Україну заборонили 648 росіянам

У 2017 році було заборонено в'їзд в Україну 5 400 росіянам

З початку 2018 року майже 650 громадянам Російської Федерації заборонено в'їзд до України.

Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян, передає "Укрінформ".

"Станом на 21 березня заборонено в’їзд в Україну 648 росіянам", - сказав Слободян.

Він додав, що у 2017 році було заборонено в'їзд в Україну 5 400 росіянам.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року на кордоні розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни.

27 грудня 2017 року Україна запустила тестовий режим біометричного контролю на кордоні з Росією.

Біометричний контроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.