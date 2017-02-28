З радіо "Вести" звільнився майже весь колектив

Причиною стало рішення Нацради не продовжувати радіо в Харкові

З радіо "Вести" 28 лютого звільнилася абсолютна більшість співробітників.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на джерела в радіостанції та ЗМІ.

Як зазначається, безпосередньою причиною цього стало рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення не продовжувати ліцензію радіо "Вести" в Харкові.

Джерело додає, що схоже рішення очікується й щодо мовлення радіостанції в Києві, тоді як в Дніпрі ліцензія радіо "Вести" діє до 2019 року.

За даними Детектор-медіа, працівникам радіо "Вести" не виплатили зарплати за січень і лютий, а також компенсації за скорочення. Розрахуватися обіцяють протягом тижня.

Водночас директор з виробництва Юлія Кугітко розповіла, що радіо "Вести" не припинить мовлення 1 березня.

"Завтра ефір буде. Що буде в ефірі - залежить від того, хто залишиться працювати в компанії. Зараз мені невідомо, хто саме залишиться . Але ключове - ефір буде".

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року радіо "Вести" заявили про відмову Нацради продовжувати їм ліцензію.

23 січня 2017 року колектив радіо звернувся до європейського співтовариства з відкритим листом про підтримку.

23 лютого Нацрада позбавила ліцензії радіо "Вести" у Харкові за порушення умов ліцензії та мовних квот.

У січні Нацрада попросила СБУ перевірити причетність екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка до радіо "Вести".

Радіо "Вести" вийшло в ефір у березні 2014 року, входить до медіахолдингц "Вести Україна" і здійснює мовлення в Києві, Харкові та Дніпрі. Медіахолдинг пов'язують з екс-міністром доходів і зборів Олександр Клименком часів президентства Віктора Януковича.