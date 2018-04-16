З рахунків фірм Януковича-молодшого зняли арешт

Арешти були накладені у 2015 та 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці"

Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром.

Про це йдеться у двох рішеннях Печерського райсуду від 14 лютого.

Арешти були накладені у 2015 та 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Рахунки компаній, створених, за версією слідства, для легалізації коштів, знаходяться у збанкрутілому "Всеукраїнському банку розвитку", який належить Олександру Януковичу.

Загалом слідство вказувало 12 фірм, підконтрольних службовим особам банку Януковича-молодшого.

Лютневими рішеннями суд скасував арешт рахунків 9 фірм: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз", "Мелон 8", "Бенефіт-Консалт" та "Лайтрум"

У попередніх судових рішеннях, йшлось, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом про майже 550 мільйонів гривень та понад 722 мільйони доларів США.

В одному з рішень про скасування арешту зазначено, що правами на арештовані рахунки наразі володіє ТОВ "Аскор-Інвест". Вказано також, що підозр у справі досі не оголошено, а "слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності".

Ці обставини стали підставами для скасування арешту.

За версією слідства, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю".

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 млрд. грн.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.