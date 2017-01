Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з медицини Смітіс

Смітіс народився у Великій Британії, а з 1988 року почав працювати професором лабораторії патології та лабораторної медицини університету Північної Кароліни в США. Інформація про це була розміщена на офіційній сторінці Нобелівської премії в Twitter.

Sad news: Nobel Laureate Oliver Smithies @UNC died 10 Jan. Awarded #NobelPrize for technology referred to as gene targeting in mice. pic.twitter.com/Z4H3czOe2k