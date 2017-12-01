Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з медицини Смітіс

Смітіс був нагороджений Нобелівською премією в 2007 році "за відкриття принципів введення специфічних генетичних модифікацій у мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин"

Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини Олівер Смітіс помер 10 січня.

Смітіс народився у Великій Британії, а з 1988 року почав працювати професором лабораторії патології та лабораторної медицини університету Північної Кароліни в США. Інформація про це була розміщена на офіційній сторінці Нобелівської премії в Twitter.

Sad news: Nobel Laureate Oliver Smithies @UNC died 10 Jan. Awarded #NobelPrize for technology referred to as gene targeting in mice. pic.twitter.com/Z4H3czOe2k — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 січня 2017 р.

Він був нагороджений Нобелівською премією в 2007 році "за відкриття принципів введення специфічних генетичних модифікацій у мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин".

Вчений помер на 92-му році життя в лікарні Чапел-Гілл у Північній Кароліні.

Нагадаємо, у жовтні в Італії у віці 90 років помер драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури 1997 року Даріо Фоhttp://ipress.ua/news/v_italii_pomer_laureat_nobelivskoi_premii_z_literatury_dario_fo_184056.html.