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Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з медицини Смітіс

Смітіс був нагороджений Нобелівською премією в 2007 році "за відкриття принципів введення специфічних генетичних модифікацій у мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин"
Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини Олівер Смітіс помер 10 січня.
Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з медицини Смітіс Фото: Reuters

Смітіс народився у Великій Британії, а з 1988 року почав працювати професором лабораторії патології та лабораторної медицини університету Північної Кароліни в США. Інформація про це була розміщена на офіційній сторінці Нобелівської премії в Twitter.

 

 

 

Він був нагороджений Нобелівською премією в 2007 році "за відкриття принципів введення специфічних генетичних модифікацій у мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин".

Вчений помер на 92-му році життя в лікарні Чапел-Гілл у Північній Кароліні.

Нагадаємо, у жовтні в Італії у віці 90 років помер драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури 1997 року Даріо Фоhttp://ipress.ua/news/v_italii_pomer_laureat_nobelivskoi_premii_z_literatury_dario_fo_184056.html.

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12 01 2017 11:58
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