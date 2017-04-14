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За час АТО загинули понад 2,6 тис. військових, майже 10 тис. дістали поранення, - Лисенко

За минулу добу в зоні АТО було поранено двоє військовослужбовців, загиблих немає
Із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.
За час АТО загинули понад 2,6 тис. військових, майже 10 тис. дістали поранення, - Лисенко Фото: з вільних джерел

"За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби та інших військових та силових структур. 9578 дістали поранення", - повідомив під час брифінгу речник Міноборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, інформує "112.ua". 

Лисенко нагадав, що сьогодні, 14 квітня, виповнилося рівно три роки з дня проголошення в.о. президента України Олександром Турчиновим початку проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Зазначимо, лише за минулу добу бойовики 65 раз порушили режим "тиші", в результаті двоє українських військових отримали поранення.

Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Тетяна Мельник tatiana0508114 квітня 2017 13:27
    Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту… це тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш... Відповісти
14 04 2017 13:21
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