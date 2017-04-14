За час АТО загинули понад 2,6 тис. військових, майже 10 тис. дістали поранення, - Лисенко

За минулу добу в зоні АТО було поранено двоє військовослужбовців, загиблих немає

Із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.

"За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби та інших військових та силових структур. 9578 дістали поранення", - повідомив під час брифінгу речник Міноборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, інформує "112.ua".

Лисенко нагадав, що сьогодні, 14 квітня, виповнилося рівно три роки з дня проголошення в.о. президента України Олександром Турчиновим початку проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Зазначимо, лише за минулу добу бойовики 65 раз порушили режим "тиші", в результаті двоє українських військових отримали поранення.

Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.