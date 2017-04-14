За час АТО загинули понад 2,6 тис. військових, майже 10 тис. дістали поранення, - Лисенко
"За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби та інших військових та силових структур. 9578 дістали поранення", - повідомив під час брифінгу речник Міноборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, інформує "112.ua".
Лисенко нагадав, що сьогодні, 14 квітня, виповнилося рівно три роки з дня проголошення в.о. президента України Олександром Турчиновим початку проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Зазначимо, лише за минулу добу бойовики 65 раз порушили режим "тиші", в результаті двоє українських військових отримали поранення.
Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту… це тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш... Відповісти