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За час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій

Майже три сотні спецназівців були удостоєні держнагород
У районі проведення бойових дій на Донбасі за роки російської агресії загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.
За час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій Фото: senica.serbia

"На жаль, 70 наших побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять! Вічна їм слава!", - сказав президент  в ході візиту до Житомирської області, після чого вшанували пам'ять бійців хвилиною мовчання, інформує "112 Україна".

За його словами, 294 спецназівці були нагороджені державними нагородами, четверо – отримали звання Героя України.

Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених і мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти чи захоплювати важливих заручників.

Як раніше заявляв командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов, до 2020 року Сили спеціальних операцій повністю перейдуть на стандарти НАТО.

У січні 2016 року командувачем Силами спеціальних операцій Міністерства оборони став генерал-майор Ігор Луньов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача високомобільних десантних військ.

У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО в законодавстві як окремий рід військ.

Завданнями ССО визначено проведення військово-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання та стримування військового конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

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17 01 2019 15:18
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