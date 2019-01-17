За час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій
"На жаль, 70 наших побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять! Вічна їм слава!", - сказав президент в ході візиту до Житомирської області, після чого вшанували пам'ять бійців хвилиною мовчання, інформує "112 Україна".
За його словами, 294 спецназівці були нагороджені державними нагородами, четверо – отримали звання Героя України.
Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених і мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти чи захоплювати важливих заручників.
Як раніше заявляв командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов, до 2020 року Сили спеціальних операцій повністю перейдуть на стандарти НАТО.
У січні 2016 року командувачем Силами спеціальних операцій Міністерства оборони став генерал-майор Ігор Луньов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача високомобільних десантних військ.
У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО в законодавстві як окремий рід військ.
Завданнями ССО визначено проведення військово-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання та стримування військового конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"