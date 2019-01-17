За час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій

Майже три сотні спецназівців були удостоєні держнагород

У районі проведення бойових дій на Донбасі за роки російської агресії загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.

"На жаль, 70 наших побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять! Вічна їм слава!", - сказав президент в ході візиту до Житомирської області, після чого вшанували пам'ять бійців хвилиною мовчання, інформує "112 Україна".

За його словами, 294 спецназівці були нагороджені державними нагородами, четверо – отримали звання Героя України.

Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених і мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти чи захоплювати важливих заручників.

Як раніше заявляв командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов, до 2020 року Сили спеціальних операцій повністю перейдуть на стандарти НАТО.