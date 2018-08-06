За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Протягом доби п'ятниці, 8 червня, ситуація в районі бойових дій на Донбасі залишалася контрольованою Збройними силами України. Бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, двоє військовиків дістали поранення.

"Противник 17 разів порушував режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Активні бойові дії тривали на луганському напрямку", - йдеться у повідомленні прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Російсько-окупаційні війська вели обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів і БМП в районі Кримського, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового і Водяного.

У районі Новотошковського бойовики вели вогонь з 120 і 82-мм мінометів.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь. В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та 2 рази артилерію калібру 122 мм - 4 українських військових отримали поранення.