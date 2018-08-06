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За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Втрати противника уточнюються
Протягом доби п'ятниці, 8 червня, ситуація в районі бойових дій на Донбасі залишалася контрольованою Збройними силами України. Бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, двоє військовиків дістали поранення.
За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ Фото:112.ua

"Противник 17 разів порушував режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Активні бойові дії тривали на луганському напрямку", - йдеться у повідомленні прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook. 

Російсько-окупаційні війська вели обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів і БМП в районі Кримського, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового і Водяного. 

У районі Новотошковського бойовики вели вогонь з 120 і 82-мм мінометів. 

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь. В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС. 

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та 2 рази артилерію калібру 122 мм - 4 українських військових отримали поранення.

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08 06 2018 20:19
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