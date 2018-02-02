За день у зоні АТО троє військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень

Сепаратисти на сході України впродовж чергового дня продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України.

Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали троє військовослужбовці Збройних Сил України.