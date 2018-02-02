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За день у зоні АТО троє військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень

Ворог активізувався у передмісті Авдіївки
Сепаратисти на сході України впродовж чергового дня продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України.
За день у зоні АТО троє військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень Фото:112.ua

Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали троє військовослужбовці Збройних Сил України.

Нагадаємо, що за минулу добу, 1-го лютого, бойовики чотири рази порушили перемир'я - ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Раніше прес-секретар Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай заявила, що внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох українських військовиків.

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02 02 2018 18:55
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