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За добу бойовики 55 разів обстрілювали ЗСУ, троє військовиків дістали поранення

Українські військові ліквідували двох бойовиків, ще трьох поранили
За минулу добу і ніч 11 травня незаконні збройні формування 55 разів відкривали вогонь на Донбасі.
За добу бойовики 55 разів обстрілювали ЗСУ, троє військовиків дістали поранення Фото: Андрій Попіль

Троє українських військових отримали легкі осколкові поранення, - повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.

 
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11 05 2018 08:30
ТЕГИ: Донбас, АТО, ЗСУ
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