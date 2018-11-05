CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу і ніч 11 травня незаконні збройні формування 55 разів відкривали вогонь на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу бойовики 55 разів обстрілювали ЗСУ, троє військовиків дістали поранення
Українські військові ліквідували двох бойовиків, ще трьох поранили
Фото: Андрій Попіль
Троє українських військових отримали легкі осколкові поранення, - повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.
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