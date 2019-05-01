За добу бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі

Бойовики тричі впродовж 4 січня порушили режим тиші в зоні бойових дій на Донбасі, заборонене Мінськими угодами озброєння не використовували.

Опорні пункти українських військових бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.



Карта: Hromadske

"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в штабі.

За інформацією розвідки, за минулу добу двоє бойовиків загинули та один отримав поранення.

Додамо, співробітники контррозвідки СБУ с спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовика угруповання "ДНР".