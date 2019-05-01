CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики тричі впродовж 4 січня порушили режим тиші в зоні бойових дій на Донбасі, заборонене Мінськими угодами озброєння не використовували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі
Упродовж 4 січня жоден військовий операції не отримав поранень
Фото: unian.ua
Опорні пункти українських військових бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.
Карта: Hromadske
"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в штабі.
За інформацією розвідки, за минулу добу двоє бойовиків загинули та один отримав поранення.
Додамо, співробітники контррозвідки СБУ с спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовика угруповання "ДНР".
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05 01 2019 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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