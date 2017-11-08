За добу в АТО один військовик поранений, один загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої
Один боєць загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Найбільш неспокійно наприкінці доби було на луганському напрямку. Тут бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів", - йдеться у повідомленні.
На приморському напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Талаківці і Водяному.
Нагадаємо, напередодні до Одеси доставили 14 поранених бійців АТО, четверо з них у важкому стані.
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