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За минулу добу бойовики здійснили один обстріл на Донецькому напрямку

Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець ЗСУ
Друга половина минулої добив зоні АТО, починаючи з 13.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню.
За минулу добу бойовики здійснили один обстріл на Донецькому напрямку Фото: з відкритих джерел

"До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели 1 обстріл позицій української армії", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний. 

На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що 25 в зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.

 

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27 01 2018 10:20
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