За минулу добу на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню
"Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Залізне на Горлівському напрямку, поблизу селищ Новомихайлівка, Опитне на Донецькому напрямку та в районі населених пунктів Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 29 грудня трьох окупантів було знищено та трьох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Нагадаємо, що з початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.
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