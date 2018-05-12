За останній тиждень на кір в Україні захворіли 2,3 тисяч осіб, - МОЗ
За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за останній тиждень на кір захворіли 2 тис. 384 людини - 741 дорослий і 1 тис. 603 дитини, що на 11,5% більше, ніж минулого тижня.
Єдиним надійним способом захисту від кору у відомстві називають вакцинацію. При цьому уточнюють, що в кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин для планової та посиленої імунізації.
"З початку 2018 року в Україні на кір захворіло 44 тис. 386 осіб (16 593 тис. дорослих і 27 тис. 793 дитини). Найбільше хворіють на кір як раз в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (всього 9 тис. 533 людини: 2 697 тис. дорослих і 6 тис. 836 дітей), Івано-Франківській (4 тис. 571 осіб: 1 225 тис. дорослих та 3 тис. 346 дітей), Закарпатській (4 тис. 147 осіб: 846 дорослих та 3 тис. 301 дитина), Тернопільській (2 тис. 854 людини: 971 дорослий і 1 тис. 883 дитини), Одеській (2 тис. 643 людини: 1 322 тис. дорослих та 1 тис. 321 дитина) областях і в Києві (2 тис. 625 осіб: 1 591 тис. дорослий і 1 тис. 34 дитини). З початку року від ускладнень кору померло 15 (4 дорослих та 11 дітей)", - повідомили в МОЗ.
"Наголошується, що найчастіше хворіють діти 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що чого у них не сформувався імунітет до хвороби. "Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 76,1%, дві дози КПК - 77,5%", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
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