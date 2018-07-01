CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ першому півріччі 2017 року в Україні засудили 51 людину за обвинуваченням у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За півроку за злочини проти нацбезпеки в Україні засудили 51 людину
Загалом розглянули 71 справу
Фото: Getty Images
Таку інформацію повідомили в Державній судовій адміністрації України, пише УНН.
Згідно з офіційною статистикою, за статтями 109 - 114.1 Кримінального кодексу України, які передбачають склад злочину проти основ національної безпеки, засуджено 51 людину, троє отримали виправдувальний вирок.
Загалом у першому півріччі в українських судах перебувало 264 провадження за цими статтями щодо 435 осіб. У першому півріччі всього розглянуто 71 справу.
Нагадаємо, Україна у 2016 році увійшла в топ-50 країн у світі за видатками на оборону.
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07 01 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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