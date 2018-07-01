За півроку за злочини проти нацбезпеки в Україні засудили 51 людину Загалом розглянули 71 справу

У першому півріччі 2017 року в Україні засудили 51 людину за обвинуваченням у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Фото: Getty Images

Таку інформацію повідомили в Державній судовій адміністрації України, пише УНН. Згідно з офіційною статистикою, за статтями 109 - 114.1 Кримінального кодексу України, які передбачають склад злочину проти основ національної безпеки, засуджено 51 людину, троє отримали виправдувальний вирок. Загалом у першому півріччі в українських судах перебувало 264 провадження за цими статтями щодо 435 осіб. У першому півріччі всього розглянуто 71 справу. Нагадаємо, Україна у 2016 році увійшла в топ-50 країн у світі за видатками на оборону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію