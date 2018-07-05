За розгром табору ромів у Києві поліція оголосила низку підозр
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області, інформує УНІАН.
Так, на запитання журналістів, чому досі відсутнє оголошення підозр за розгін ромського табору, Аваков відповів: "У ситуації з розгоном ромського табору відкрито кримінальне провадження, висунуто відповідні підозри цілій низці осіб. Якби ви були процесуальною особою, ви б знали дещо більше".
Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.
Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.
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