За розгром табору ромів у Києві поліція оголосила низку підозр

За розгін табору ромів на Лисій горі у Києві поліція оголосила низку підозр.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області, інформує УНІАН.

Так, на запитання журналістів, чому досі відсутнє оголошення підозр за розгін ромського табору, Аваков відповів: "У ситуації з розгоном ромського табору відкрито кримінальне провадження, висунуто відповідні підозри цілій низці осіб. Якби ви були процесуальною особою, ви б знали дещо більше".