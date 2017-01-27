Заборона на в'їзд до України меру Перемишля матиме для нього позитивні наслідки, - Грицак

У Службі безпеки України вважають, що заборона на в’їзд до України меру польського Перемишля матиме позитивні наслідки для нього.

Про це журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомляє УНІАН.

"Ми дійсно в курсі жорстких заяв МЗС Польщі, але я хочу зазначити, що мер міста Перемишль дав оцінку тому, що відбувалося у місті Перемишль - і засудив акти, які були вчинені учасниками акції, як би мовити, недружній для України. І я думаю, що це (заборона на в'їзд до України - ред.) буде мати певні позитивні наслідки для нього, і зараз це питання перебуває у веденні зовнішньополітичного відомства нашої держави", - сказав Грицак.

Нагадаємо, що посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

Раніше прес-секретар Служби безпеки Олена Гітлянська повідомила, що підставою для рішення про заборону на в'їзд була "систематична антиукраїнська діяльність і підтримка антиукраїнських рухів".

Нагадаємо, 17 січня Хому не впустили на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. СБУ заборонила йому в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

10 грудня в Перемишлі відбувся "Марш орлят перемишльських і львівських". Коли колона проходила повз "Український народний дім", один з учасників акції закричав "Смерть українцям!" польською мовою. Над акцією взяв патронат мер Роберт Хома.