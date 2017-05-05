Захоплені бойовиками підприємства в ОРДЛО зупиняються, - Тука
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука в ефірі "5 каналу".
Він наголосив, що Росії не потрібне антрацитове вугілля з Донбасу.
"Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, – хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях - закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок", - сказав він.
Тука додав: "Металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, як би це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію. Бо, зокрема, на Алчевському незадовго до цих подій було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов'язання".
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
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